Ramazan kolileri yüzde 116 zamlandı

Ramazan kolilerinde bulunan gıdaların fiyatı yüzde 116 yükseldi.

Tüketici Birliği Fedarasyonu'nun araştırmasına göre, geçen sene 561 lira olan ramazan kolisinin fiyatı bin 261 liraya çıktı.



TBF Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, geçen seneye oranla fiyatlar karşılaştırıldığında ciddi değişim olduğunu dile getirdi.

Salçanın 12.95 liradan 57.95 liraya yüzde 324 artış yaşandığını dile getiren Ceviz, "2022 yılı ramazan ayı öncesi kolimizin içerisindeki tutar 561 lira tuttu." dedi. Ceviz, bu sene ise paketin 1261 liraya yükseldiğini açıkladı.

Tüketiciler, yardımlaşma için aldıkları ramazan kolilerinin fiyatlarının düşmesini istiyor.

