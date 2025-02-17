Ramazan öncesi fahiş fiyata ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 yılı ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası; haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.



Fiyat etiketi denetimlerinde ocak ayında toplam 22 bin 818 firma incelendi. Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firmaya 55,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.



13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapılırken, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.



Yine aynı dönemde 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri incelendi. Bu kapsamda toplam 9,7 milyon lira idari para cezası kesildi.



Öte yandan İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firmayı denetledi.



Denetimler neticesinde firmalara toplam 17,8 milyon lira direkt, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.