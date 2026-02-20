Ramazan tatlısı olarak biliniyor yüzde 30 zamlandı. Kilosu 1750 liradan satılıyor

Ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri güllaç.

Fiyatlar ise geçen yıla yüzde 30 zamlandı. Geçen sene kilosu bin 250 lira olan antep fıstıklı güllaç, bu yıl bin 750'ye çıktı.

Cevizli ve fındıklı güllaçlar ise bin 400 liradan satılıyor.

Fiyatlarda belirleyici olan etkenlerden biri de malzemelerin kalitesi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, fiyat artışındaki temel sebeplerden birinin kuruyemişe gelen zamlar olduğunu söyledi.

Taşdemir, "Bir kilogram fıstık şu anda 2 bin 300-2 bin 400 lira bandında." dedi.

Vatandaşları güllaç seçerken sütün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Taşdemir, "Bilindik işletmelerden ihtiyaçlarını giderirlerse daha sağlıklı bir ramazan daha, sağlıklı bir bayram geçiririz." ifadelerini kullandı.