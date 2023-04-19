Ramazanda gıda denetiminde 1158  işletmeye para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ülke genelinde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Gıda ve yemle ilgili faaliyet gösteren üretim, satış ve tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontroller ramazan ayında artırıldı.



Denetimlerde 81 il müdürlüğü ve bağlı ilçe müdürlüklerinden 7 bin 570 kontrol personeli görev aldı.



Ekipler, rutin denetim programlarına ek olarak ramazan nedeniyle üretim, toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik gıda denetimlerini sıklaştırdı.



Bu kapsamda, ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde 7 bin 435, unlu ürünler üretim ve satış yerlerinde 15 bin 79, şekerleme üretim ve satış yerlerinde 1639, pastacılık ürünleri üreten iş yerlerinde 6 bin 677, toplu tüketim ve satış yerlerinde ise 153 bin 881 olmak üzere Türkiye genelinde 184 bin 711 denetim yapıldı.



Denetimler sonucunda 1158 idari para cezası uygulandı, 4 iş yeri için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu cezalar, ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluk gibi nedenlerle uygulandı.



Ekipler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla, şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere gıda iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı.



Tüketiciler, gıdayla ilgili ihbar ve şikayetleri için 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren "Alo 174 Gıda Hattı"na ve Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na (0 501 174 0 174) veya bulundukları illerdeki il Tarım ve Orman müdürlüklerine başvurulabiliyor.