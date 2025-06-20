Raylı sistemlere 500 milyon lira destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da düzenlenen 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nın kapanış programına katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Uraloğlu, üç gün süren fuarın demiryolu sanayisinin nabzını tuttuğunu ifade ederek, demiryolu taşımacılığının sadece ulaşım değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve küresel entegrasyon açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"64 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA DEMİRYOLLARINI İNŞA ETTİK"

Uraloğlu, Türkiye’nin Çin’den Londra’ya uzanan Orta Koridor’daki stratejik konumuna dikkat çekerek, son 23 yılda demiryollarına toplam 64 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi. Bakan, “Her bir ray, milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adımdır” ifadelerini kullandı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray gibi projelerin, Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasında demiryolu taşımacılığının merkezi haline getirdiğini belirten Uraloğlu, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu gibi yeni ulaşım projeleriyle bu rolün daha da güçleneceğini söyledi.

MİLLİ ÜRETİM HIZLANDI

Türkiye’nin raylı sistemlerde dışa bağımlılığı azaltmak için önemli adımlar attığını dile getiren Uraloğlu, 2023’te saatte 160 km hız yapabilen ilk milli elektrikli trenin hizmete girdiğini, 225 km/saat hızındaki milli trenin de üretim sürecinin başlatıldığını belirtti. “2026-2028 yılları arasında 14 adet 225 km/saat hızlı set üretip hizmete sunacağız” dedi.

Milli Elektrikli Lokomotif E5000’in TSI sertifikalı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, bu teknolojinin Avrupa standartlarına uygun olduğunu belirtti. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin (TÜRASAŞ), 2024 yılında 10 milyar TL’lik satış yaptığını ve Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 174 sıra yükselerek 225. sıraya yerleştiğini açıkladı.

500 MİLYON TL'LİK DESTEK PROGRAMI

Sektörde yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım atıldığını duyuran Uraloğlu, “Raylı sistemlerde ‘bir fikrim var’ diyen herkesi destekleyecek yasal düzenlemeyi yaptık. Önümüzdeki ay, sektöre yönelik 500 milyon TL’lik yeni bir destek programını başlatıyoruz” dedi.

Etkinlikte ayrıca, ASELSAN ve TÜRASAŞ arasında “Milli Hızlı Tren 225 km/s Cer Zinciri ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi” için sözleşme imzalandı. Tören, Bakan Uraloğlu’nun himayesinde gerçekleştirildi.

Uraloğlu, fuarın yeni ortaklıklara ve teknolojik gelişmelere sahne olduğunu belirterek, “Gelin, birlikte çevre dostu, yenilikçi ve güçlü bir demiryolu ekosistemi inşa edelim” çağrısında bulundu.