Reel efektif döviz kuru endeksi martta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0,78 puan artarak 59,38'e çıktı. Endeks, şubatta 58,60 düzeyinde bulunuyordu.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,62 puan azalışla 88,59'dan 87,97'ye geriledi.



Türk lirasının değeri, martta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,56 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,37 puan arttı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?



Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.