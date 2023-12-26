Reel kesim güveni aralıkta geriledi

Reel kesimin güveni aralıkta geriledi.



Reel kesim güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 99.1 oldu.



Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 103,4 oldu.



Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100'den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.