Reel kesim güveni yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı reel kesim güven endeksi Temmuz'da 2,5 puan düşüşle 100,30 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks böylelikle yılın en düşük seviyesini gördü. Aralık ayında endeks 100'ün altını test etmişti.



Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,7 seviyesinde gerçekleşti.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.



