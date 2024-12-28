Reeskont faizlerine indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont faiz oranlarını politika faizi seviyesinde aşağı çekti.



TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak tespit edildi.

TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e indirmişti.