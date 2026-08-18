Rekabet hukuku, Apple'ın 100 milyar dolarlık hizmetlerini zora soktu

Apple , ilk kez, App Store üzerindeki kontrolünü gevşetmeye zorlayan düzenleyici değişikliklerin 100 milyar doları aşan hizmet kolunu olumsuz etkilediğini kabul etti. Bu açıklama, tekel karşıtı eylemlerin şirketin en karlı bölümlerinden birine zarar vermeye başladığını belirten nadir bir itiraf olarak dikkat çekti.

Financial Times 'ın haberine göre, iPhone üreticisi, bu ay Wall Street beklentilerinin altında kalan hizmet gelirleri ve kar marjlarını duyurarak son düzenleyici bildirimlerinde alternatif ödeme sistemleri aracılığıyla yapılan satın alımlardan hiç komisyon kazanamayabileceğine dair uyarıda bulundu.

Bu açıklama, ABD, Avrupa ve diğer yerlerde yıllardır süregelen mahkeme kararları ve düzenleyici müdahalelerin, Apple'ın yüksek kâr marjlı hizmet işinin temelini oluşturan komisyon ücretlerini aşındırmaya başladığının en net işareti olarak öne çıkıyor.

Yeni araştırmalar bu eğilimi destekliyor. Mobil uygulama pazarında faaliyet gösteren istihbarat platformu Sensor Tower'ın bulgularına göre, ABD'deki tüketicilerin App Store üzerinden yaptığı harcamalar ikinci çeyrekte yüzde 6 oranında düşerken, bir yıl önce bu oran yüzde 9'du.

Analiz platformu Appfigures'ın tahminleri ise Apple'ın ABD'deki komisyon gelirlerinin bu yıl yüzde 18 oranında azaldığı yönünde.

APP STORE'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUMSUZ ETKİLEDİ

UBS analisti David Vogt, App Store'un büyümesindeki yavaşlamayı endişe verici bir durum olarak nitelendirirken, Bank of America'dan Wamsi Mohan ise 30,7 milyar dolarlık hizmet gelirinin rekor olduğunu ancak yine de beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Apple, bölümün performansını döviz kuru hareketleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlamıştı. Ancak baş finans sorumlusu Kevan Parekh, App Store'da yapılan son değişikliklerin de işletmeyi olumsuz etkilediğini kabul etti.

Şirket, Haziran çeyreğinde 30,7 milyar dolarlık hizmet geliri bildirdi; bu rakam analistlerin 31,4 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Visible Alpha'ya göre, bölümün brüt kar marjı da yüzde 75,6 ile tahminlerin altında kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 9 oranında düştü.

Dünya genelindeki mahkemeler ve düzenleyici kurumlar, Apple'ı uygulama içi ödemeler ve dağıtım üzerindeki kontrolünü gevşetmeye zorlayarak, uygulamalar içinde yapılan dijital satın alımlar ve aboneliklerden aldığı yüzde 30'a varan komisyon ücretlerini baltaladı.

Geçtiğimiz yıl Epic Games'in kazandığı davadaki ABD mahkeme kararı, Apple'ı uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları App Store dışındaki alternatif ödeme yöntemlerine ücretsiz olarak yönlendirmesine ve geleneksel komisyonundan kaçınmasına izin vermeye zorladı.

DÜNYA ÇAPINDA TEKELLEŞME KARŞITI BASKILAR ARTIYOR

Appfigures'ın farklı bir araştırması, her iki ülkenin de son aylarda yeni kurallar getirmesinin ardından App Store gelirlerinin Brezilya ve Japonya'da da azaldığını ortaya koydu.

Apple, iPhone uygulamaları üzerindeki sıkı kontrolünün kullanıcıları korumak için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak Avrupa Birliği, Güney Kore ve Brezilya'daki düzenleyiciler, şirketin iPhone'ları alternatif uygulama mağazalarına veya ödeme yöntemlerine açmasını şart koşarken, İngiltere ve Avustralya'da da benzer değişiklikler üzerinde çalışılıyor.

AB geçen yıl Apple'ı Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği iddiasıyla 500 milyon euro para cezasına çarptırırken, şirket bu karara itiraz etmişti. ABD'de ise Yüksek Mahkeme, bir yargıcın Apple'ın App Store ödeme kurallarını düzenleyen önceki bir ihtiyati tedbire uymadığını tespit etmesinin ardından Epic Games davasını incelemeyi kabul etti.

Apple konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçındı.