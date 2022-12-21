Rekabet Kurulu'ndan 13 firmaya 878 milyon lira ceza

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5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezası sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışlarını inceledi.

"FİYATLARA YÖNELİK KARTEL OLUŞTURDULAR"



Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

Soruşturmada, kartelin yanı sıra bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

"FİYATLARIN ARTMASINA NEDEN OLDULAR"

13 firmanın dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına neden olabilecek rekabet ihlali yaptığı tespit edildi. Kurul, bu kapsamda 13 tedarikçi firmaya 878 milyon lira para cezası verdi.



HANGİ FİRMALAR CEZA ALDI?



Ceza alan firmalar, Coca-Cola, Eti, Pasifik Tüketim, Pepsi, Frito Lay, Düzey Tüketim, Red Bull, Unmaş, Şölen, Haribo, Kent Gıda, Glaxosmithkline ve Doğanay.