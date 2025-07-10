Rekabet Kurulu'ndan Google'a yeni ceza

Rekabet Kurulu, Google’ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde rekabeti engelleyici uygulamalarına devam ettiğine hükmetti. Kurulun 26 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, teknoloji devine toplam 355 milyon 143 bin 671 lira idari para cezası verildi.

Kararın temelinde, Google’ın “İşletme Reklamları” adı altında sunduğu yeni tasarımların, daha önce Rekabet Kurulu’nun 2021 yılında aldığı karar ile getirilen yükümlülükleri ihlal etmesi yer aldı.

DAHA ÖNCE DE CEZA VERİLMİŞTİ

Kurul, 8 Nisan 2021 tarihli kararında Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğunu ve bu konumu kötüye kullandığını tespit etmişti. Google, kendi hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha avantajlı şekilde konumlandırarak yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde rekabeti bozmakla suçlanmış ve 296 milyon TL para cezasına çarptırılmıştı.

Bu karar doğrultusunda Google’a, rakip hizmetlerin arama sonuçlarında dezavantajlı şekilde sunulmaması yönünde çeşitli yükümlülükler getirilmişti. Şirket, bu yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtmiş ve yeni tasarım önerileri sunmuştu. Ancak Rekabet Kurumu, yapılan incelemeler sonucu Google’ın “ücretli sponsorlu reklam” etiketiyle sunduğu yeni tasarımların, eski uygulamalarla aynı nitelikte olduğunu ve rekabeti yine engellediğini tespit etti.

Bu nedenle Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca, Google’a 2024 yılı gayri safi gelirinin her gün için on binde beşi oranında ceza uygulanmasına karar verdi. Toplam ceza tutarı, 355 milyon lirayı geçti.