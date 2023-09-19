Rekabet Kurulu'ndan, özel yurtlara soruşturma

Rekabet Kurulu, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda 4 teşebbüs hakkındaki, aralarında anlaşarak fiyatları birlikte belirlemek suretiyle, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını ele aldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan kurul, ihlalin tespiti için soruşturma başlattı.