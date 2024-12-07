Rekabet Kurumu asgari ceza tutarında artış Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artış esas alınarak, 1.1.2025 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 TL olarak belirlendi.

