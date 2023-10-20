Rekabet Kurumu'ndan 17 çimento firmasına soruşturma

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun ve bünyesindeki Rekabet Kurulu'nun son dönemde, çimento ve hazır beton ile yapı kimyasalları alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Bu sektörlerde fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Küle, "Deprem bölgesi odağında yürüttüğümüz incelemelerimiz kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattığımızın bilgisini ilk kez paylaşmış olayım. Yaptığımız incelemelerde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin birlikte fiyat tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin kuvvetli deliller elde ettik ve soruşturma sürecimizi başlattık. Hassasiyetimiz aynı kararlıkla devam ediyor." dedi.



Küle, yapı kimyasalları özelinde yapı malzemeleri sektörüne yönelik de inceleme başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Yapı kimyasalları katkı ve karışımları çimento ve hazır beton sektörlerinde önemli bir girdi olarak kullanılıyor. Yine benzer şekilde fiyatlama stratejilerine yönelik anlaşmaya varıldığına, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulduğuna ve ihalelerde danışıklı hareket edildiğine yönelik şüphelerimiz var. Bu kapsamda faaliyet gösteren 14 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliğinde yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Çimento ve hazır beton sektörlerinde yürüttüğümüz incelemelerin yanı sıra bu sektörlerde önemli bir girdi kalemi olan yapı kimyasalları, kimyasal katkı ve karışım pazarlarında da özellikle deprem sonrası dönemde ortaya çıkmış rekabeti kısıtlayıcı davranışların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması önem arz ediyor."



Bu incelemenin uluslararası boyutu bulunduğuna da işaret eden Küle, yürüttükleri soruşturmalarda, başta Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer ülkelerin rekabet otoriteleriyle iletişim halinde olduklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Küle, yapı kimyasallarına yönelik başlatılan incelemenin hazırlık çalışmalarını da bu kurumla işbirliği içinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "17 Ekim'de başlattığımız incelemeler, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi ile eş zamanlı yürütüldü." diye konuştu.



"OTURDUĞUMUZ YERDEN CEZA VERMİYORUZ"



Küle, kurumun para cezalarıyla öne çıkmasına ilişkin de "Hak edene hak ettiği cezayı veriyoruz. Sanırım bizim bu yüzümüzü daha çok görmeye devam edeceksiniz ama oturduğumuz yerden ceza vermiyoruz. Arka planda çok ciddi, akademik nitelikte çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında bu kadar ses getirmemizin arkasında bu özverili yoğun ve ciddi çalışmalar var. Yurt dışından gelen işbirliği talepleri de bunun en önemli göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

