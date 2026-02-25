Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma

19 özel okula fahiş fiyat soruşturması başlatıldı.

Özel okul ücretlerindeki ve ayrıca özel okullardaki, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma neticesinde soruşturma başlatıldı.

Aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacak.

Soruşturma açılan eğitim kurumları:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Bahçeşehir Okulları AŞ,

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bil Eğitim Kurumları AŞ,

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Uğur Okulları AŞ,

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ