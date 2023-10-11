Rekabet Kurumu'ndan 4 yılda 10,4 milyar liralık ceza

Rekabet Kurumu 4 yılda 10,4 milyar liralık ceza kesti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yazılı açıklamasında, dijital ekonominin giderek artan hızla hayatın merkezine yerleştiğini ve bunun rekabet uygulamalarını etkilediğini belirtti.



Kurum olarak dijital dönüşümün getirdiği yeni dinamikleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin bu alandaki pozisyonunu güçlendirmek adına gerekli düzenlemeleri ve inisiyatifleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Küle, 2020 yılında dijital ekonomiye yönelik stratejilerini belirlediklerini ve bu kapsamda bir daireyi, ihtisas dairesi haline getirdiklerini aktardı.



Küle, bu kapsamda, çok sayıda ilk inceleme, ön araştırma ve soruşturma yaptıklarını, e-Pazaryeri platformları ve çevrim içi reklamcılık alanlarında sektör incelemelerini tamamladıklarını anımsatarak, Mobil Ekosistem Sektör Araştırma Raporu'nun çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi. Birol Küle, Orta Vadeli Program'da da yer alan dijital platformlara yönelik yasal düzenlemenin raporlama çalışmalarını bitirdiklerini kaydetti.

"ŞEFFAF HALE GELMESİNE KATKI SAĞLAMIŞTIR"



Kurumun son yıllardaki faaliyetlerinde öne çıkan başlıklara ilişkin de değerlendirme bulunan Küle, şöyle devam etti:



"Rekabet Kurulu kararlarının ekonomi üzerindeki etkisini gösteren ve OECD metodolojisine göre hazırlanan Etki Analizi Raporu, 2021-2022 döneminde tüketicilere 13,1 milyar dolar fayda sağlandığını göstermektedir. Bu durum, Kurumumuz nezdinde atılan adımların ve alınan önlemlerin ekonomik alanda ne denli öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yeniliklerimizden biri olan taahhüt ve uzlaşma mekanizması da rekabet ihlallerine müdahale süreçlerimizi hızlandırmış ve etkinliği artırmıştır. Açılan soruşturmalardan 12'si, verilen etkin taahhütlerle sonlandırılmıştır. Uzlaşma tarafında ise ihlali kabul eden 92 teşebbüs, yaklaşık 836 milyon lira idari para cezası ödemiş ve haklarında yürütülen soruşturmalar sonlandırılmıştır. Yapılan tüm bu değişiklikler, mevzuatımızın iş dünyası ve tüketiciler için daha adil ve şeffaf hale gelmesine katkı sağlamıştır."



Küle, rekabetin sağlıklı şekilde işleyebilmesi ve toplumsal refah açısından ağır sonuçları olan rekabet ihlallerinin önüne geçilmesi için cezai yaptırımların kaçınılmaz bir gerçek olduğuna işaret ederek, "Son yıllarda hem beşeri hem de bilişim teknolojileri alanındaki yatırımlarımız sayesinde artan başarılı inceleme süreçlerimiz, para cezalarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Son 10 yılın verilerini incelediğimizde, verilen cezaların yüzde 87'sinin son 4 yıl içinde verildiği görülmektedir. Bu 4 yıl içinde 10,4 milyar lira para cezası verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

