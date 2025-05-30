Rekabet Kurumu'ndan Arzum'a para cezası

Rekabet Kurumu, Arzum'a 1,4 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Yapılan incelemede, Arzum’un bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve doğrudan satış yaptığı bazı bayilere, distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engellediği tespit edildi.



Arzum’un yaptığı uzlaşma başvurusu sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından belirlenen para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanarak Arzum’a yaklaşık 11 milyon 400 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı.



Bölge ve müşteri kısıtlamalarıyla ilgili taahhüt alındı



Soruşturma kapsamında ayrıca, Arzum’un bayilerine veya distribütörlerine belli bölge ya da müşteri grubu tahsis ederek satış kısıtlaması uygulayıp uygulamadığı da değerlendirildi.

İnceleme sürecinde Arzum tarafından sunulan taahhütleri yeterli bulan Kurul, soruşturmayı bu iddialar bakımından sonlandırdı. Bu kapsamda;



Bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek,

Tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek,

Her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek.