Rekabet Kurumu'ndan sigortacılara soruşturma

Rekabet Kurumu, sigorta şirketlerinin fiyatları birlikte belirlediği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Sağlık sigortalarında dikkat çeken iddialar üzerine Rekabet Kurumu harekete geçti. Yapılan ön araştırma sonuçları ciddi olunca soruşturma açılmasına karar verildi. İddialara göre, sigorta sektörünün dev isimleri fiyatları birlikte belirlemiş, artırmış ya da sabit tutmuş olabilir.

Sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin aralarında anlaşmak suretiyle primlerin (fiyatların) birlikte belirlenmesi, artırılması veya sabit tutulması; müşteri, bölge veya ürün paylaşımı yapılması ve hassas bilgilerin (fiyat, maliyet, risk verisi) paylaşılması şeklinde davranışları gerçekleştirmiş olabileceği, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında dışlayıcı sözleşmeler akdedilmiş olabileceği iddiaları başta olmak üzere farklı ihlal iddiaları incelendi.



Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 16.03.2026 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak;

Allianz Sigorta Anonim Şirketi,

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi,

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi,

Aveon Global Sigorta Anonim Şirketi,

Axa Sigorta Anonim Şirketi,

Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi,

Hepiyi Sigorta Anonim Şirketi,

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi,

Mapfre Sigorta Anonim Şirketi,

Medisa Sigorta Anonim Şirketi,

Prive Sigorta Anonim Şirketi,

Zurich Sigorta Anonim Şirketi,

Zurich Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi,

Quick Sigorta Anonim Şirketi,

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi,

Memorial Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi,

Özel Edremit Körfez Hastanesi,

SenCard Partners Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi,

Turassist Sağlık Destek Hizmetleri Anonim Şirketi



ünvanlı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.