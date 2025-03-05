Rekabet'ten Mackolik'e 13 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ'ye iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Rekabet Kurumu, şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek rekabet kanununu ihlal ettiğini tespit etti.

Karar neticesinde şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildi.



Ayrıca şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtildi.

Bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası kesildi.