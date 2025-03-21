Rekabet'ten 9 şirkete 537 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete 537 milyon lira ceza verdi.
Rekabet Kurulu (RK) güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren sekiz şirkete toplam 537,2 milyon lira idari para cezası verdi.
RK'dan yapılan açıklamada, soruşturma tarafı bazı teşebbüsler tarafından satışlarda danışıklı hareket edildiği ve fiyata yönelik koordinasyon sağlandığı gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildiği ifade edildi.
Bu süreçte, SEM Transformatör AŞ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunularak ihlalin kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, bu firmaya, uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim yapılarak 42 milyon 379 bin 948 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Söz konusu şirketler ve verilen ceza miktarları şu şekilde:
- Astor Enerji AŞ ve EFG Elektrik Enerji AŞ - 339 milyon 807 bin 744 lira
- Balıkesir Elektromanyetik Sanayi Tesisleri AŞ - 69 milyon 33 bin 435 lira
- Beta Enerji ve Teknoloji AŞ - 32 milyon 315 bin 343 lira
- Ekos Teknoloji ve Ticaret AŞ - 12 milyon 736 bin 611 lira
- Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ - 13 milyon 519 bin 367 lira
- Eva Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ - 7 milyon 231 bin 510 lira
- Monokon Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye - 898 bin 433 lira
- Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ - 19 milyon 272 bin 557 lira
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