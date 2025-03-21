Rekabet'ten 9 şirkete 537 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu (RK) güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren sekiz şirkete toplam 537,2 milyon lira idari para cezası verdi.



RK'dan yapılan açıklamada, soruşturma tarafı bazı teşebbüsler tarafından satışlarda danışıklı hareket edildiği ve fiyata yönelik koordinasyon sağlandığı gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Bu süreçte, SEM Transformatör AŞ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunularak ihlalin kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, bu firmaya, uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim yapılarak 42 milyon 379 bin 948 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Söz konusu şirketler ve verilen ceza miktarları şu şekilde:



