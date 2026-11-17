Ticaret Bakanlığı ’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde bir mağazada “Yüzde 80 İndirim” başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediğinin tespit edildi belirtildi.



Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili işletmeye, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61'inci maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.



Açıklamanın devamında, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın reklamlar ve kampanyalar ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik denetim ve incelemelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi.