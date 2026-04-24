Rekor kıran dolar haftalık yükselişe yöneldi

Dolar endeksi 98,8 civarında seyretti ve ABD-İran barış çabalarının tıkanması güvenli liman para birimine olan talebi desteklediği için üç haftanın ardından ilk haftalık kazancına doğru ilerliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşeyen gemileri "vur ve imha et" emri verdiğini söyledi.

Stratejik su yolu fiilen kapalı kalmaya devam ediyor ve her iki taraf da ablukalarını sürdürüyor. Bu da enerji fiyatlarını yükseltiyor ve enflasyon risklerini artırıyor. Bu arada, politika yapıcılar İran çatışmasının enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini değerlendirirken, Federal Rezerv'in önümüzdeki hafta ve yılın büyük bölümünde federal fon oranını değiştirmemesi bekleniyor.

Yatırımcılar ayrıca, Fed adayı Kevin Warsh'ın bu hafta başında yaptığı ve para politikası kararlarında bağımsızlığı koruyacağına dair söz verdiği açıklamalarına da dikkat çekti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,9838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,9557 lira, en yüksek de 45,0127 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,0104 liradan işlem geçiyor.