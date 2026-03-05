Rekor Rize ve Hatay'da. Tarım işçileri ne kadar kazanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İş Gücü Ücret Yapısı" istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre tarımsal işletmelerde 2024'te 943 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, 2025'te yüzde 37,8 artarak 1299 liraya çıktı. Mevsimlik erkek işçilerin ücretleri 1416 liraya yükselirken kadın işçilerin ücretleri ise 1193 liraya yükseldi.

EN YÜKSEK ÜCRET RİZE'DE

Mevsimlik tarım işçilerine en yüksek ücret veren il Rize oldu. Rize'de erkek işçiler için 3 bin 283 lira, kadın işçiler için 3 bin 75 lira ödendi. En düşük ücret ise Ankara ve Hatay'da kayıtlara geçti. Ankara'da erkek işçiler için 1037 lira, kadın işçiler için ise Hatay'da 976 lira ödendi.

SÜREKLİ İŞÇİLER

Sürekli işçilerde ise farklı rakamlar gözlemleniyor. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2024'te 27 bin 788 lira iken yüzde 43,4 artarak geçen yıl 39 bin 843 lira oldu. Kadın işçiler için 2024 yılında 19 bin 328 lira olan ücret, yüzde 22,1 artarak 2025 yılında 23 bin 598 liraya çıktı.