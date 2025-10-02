Rekor sonrası altında yatay seyir

Altın, ABD hükümetinin kapanmasının yarattığı belirsizlik ve özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla yatırımcıların Fed’den faiz indirimi beklentilerini artırmasının ardından rekor seviyelere ulaştı. Ancak yükselişin ardından fiyatlar yatay seyirde kaldı.

Külçe altın, Çarşamba günü görülen zirveden yaklaşık 35 dolar aşağıda, 3.860 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Federal hükümetin faaliyetlerinin durma ihtimali, Fed’in faiz kararları için ihtiyaç duyduğu kritik ekonomik verilerde boşluk yaratma riski taşıyor. Bu nedenle ekonomistler, yatırımcılar ve politika yapıcılar, Çarşamba günü sert düşüş gösteren özel sektör istihdam verisi (ADP) gibi resmi olmayan kaynaklara daha çok yönelmiş durumda.

1979'DAN BU YANA EN BÜYÜK YILLIK KAZANÇ

Cuma günü açıklanması gereken tarım dışı istihdam verilerinin kapanma nedeniyle erteleneceği belirtiliyor. Bu durumun dolar üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.

Yatırımcılar, zayıflayan işgücü piyasasını desteklemek için Fed’in bu yıl iki kez daha faiz indireceği beklentisini fiyatlıyor.

Altın bu yıl yüzde 47 yükselerek 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor. Ralliyi, merkez bankalarının altın alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artışlar destekliyor. Fed’in faiz indirimlerine yeniden başlaması da bu süreci hızlandırdı.

Singapur’da sabah saat 08.10 itibarıyla spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3.859,22 dolara geriledi. Çarşamba günü yüzde 0,2 yükselerek kapanmıştı.

Güncel altın satış fiyatları



Gram altın satış fiyatı: 5.169,91 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.704,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.419,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 34.663,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.704,00 TL

