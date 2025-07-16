Renault'un hisseleri sert düştü

Renault hisseleri, Fransız otomobil üreticisinin Haziran ayında beklenenden daha zayıf satış hacimleri ve zorlu Avrupa pazarı nedeniyle 2025 yılı beklentilerini düşürmesinin ardından yüzde 17'ye varan bir düşüş yaşadı.



Şirket Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, önceki hedefi olan en az yüzde 7'nin altında, yüzde 6,5'lik bir tam yıl işletme marjı elde etmeyi hedeflediğini söyledi.



Ayrıca ilk yarıda sadece 47 milyon euro (54,49 milyon dolar) olarak gerçekleşen serbest nakit akışı konusunda da uyarıda bulunan şirket, geciken faturalar ve Avrupa binek otomobil ve kamyonet pazarındaki düşüş nedeniyle yaklaşık 900 milyon avroluk negatif işletme sermayesi ihtiyacından etkilendi.



Hisseler, daha önce yüzde 17'ye varan düşüşün ardından, Mart 2020'den bu yana en kötü gününü geçirme yolunda ilerleyerek yüzde 15,5 düşüşle 34,80 euroya geriledi.



Renault, ikinci yarıda marjları iyileştirmek için maliyet azaltma önlemlerini artıracağını söyledi ancak bazı analistler daha uzun vadeli pazar baskısının devam edebileceğini söyledi.