Resesyon korkusu alevlendi, faiz beklentileri değişti

ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişeler arttı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın ülkede açıklanan veriler, resesyon korkularını tırmandırdı.



İSTİHDAMDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR



ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı, temmuzda yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentiler işsizlik oranının yüzde 4,1 gelmesi yönündeydi.



Analistler, istihdam verilerinin iş gücü piyasasında öngörülenden daha hızlı bir bozulmaya işaret ettiğini, ekonominin resesyona sürüklenebileceğine dair endişeleri artırdığını belirtti.



SANAYİDE DARALMA SÜRÜYOR



ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün performansına ışık tutan veriler de piyasalardaki endişelerin artmasında etkili oldu.



Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Fabrika siparişleri, haziranda yüzde 3,3 ile beklenenden fazla azalış kaydetti. Ayrıca, ülkede inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azaldı.



Analistler, imalat sektöründeki daralma ile iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden verilerin Fed'in eylül ayında politika faizini indirip indirmeyeceğine dair şüpheleri ortadan kaldırırken hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretlerini ortaya çıkardığını belirtti.



FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI



Makroekonomik veriler ABD ekonomisinin resesyona sürüklenebileceğine dair korkuları alevlendirirken, Fed'in eylülde daha agresif bir faiz indirimine gidebileceği fiyatlanmaya başladı.



İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 70'in üzerini gördü.



Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığının sorulması üzerine "Bu şu anda düşündüğümüz bir şey değil. Bugün itibarıyla herhangi bir karar verilmiş değil." yanıtını vermişti. Ancak Powell, iş gücü piyasasında maddi anlamda daha fazla soğuma görmek istemediğini de ifade etmişti.



BANKALARIN FAİZ TAHMİNLERİ



Birçok finans kuruluşu da verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerinin boyutlarına ilişkin tahminlerini güncelledi.



Citi, Fed'in eylül ve aralık aylarında 50'şer baz puan olmak üzere bu yıl toplam 125 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördü.



JPMorgan, Fed'in hem eylül hem de kasım ayında yarım puanlık faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu.



İlk indirim için aralık ayını işaret eden Bank of America, beklentilerini eylül ayına çekti.



TD Securities, eylül, kasım ve aralık aylarındaki her bir toplantıda 25 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı.