Resesyon korkusu yapay zekayı vurdu: Teknoloji devi eriyor!

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşti.



ABD'den gelen veriler imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu. Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.​​​​​​​ S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.



Artan resesyon endişeleriyle birlikte teknoloji hisseleri öncülüğünde dünya genelinde satışlar hızlandı.



Yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirdiği görüldü. Dün Nvidia'nın hisseleri yüzde 9,5, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,9 ve Micron'un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.



Son yılların en çok konuşulan şirketi Nvidia'nın piyasa değeri toplam 280 milyar dolar eridi.



Bloomberg'de yer alan bir habere göre ABD Adalaet Bakanlığı, Nvidia yönelik bir antitröst soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Nvidia'nın birlikte çalıştığı şirketleri başka tedarikçilere geçişini zorlaştırdığının araştırıldığı ifade edildi.



Söz konusu soruşturmanın şirketin hisselerindeki düşüşü derinleştirdiği gözlendi.



Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3000 artarken, 3,2 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri ile tüm piyasayı etkisi altına almıştı.

