Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelliye ÖTV'siz araç

Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.

Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV 'siz araç almasının önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

Yasayla depremzedeler peşin ödemeleri durumunda indirimli konut alabilecek. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Ayrıca bahis reklamı harcamaları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahından düşülemeyecek.

İşverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı, sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.