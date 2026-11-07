Resmi Gazete'de yayımlandı. Et fiyatlarına yeni düzenleme

Resmi Gazete 'de et fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Karkas etin pazar fiyatının belirlenmesinde kullanılan ağırlık ölçütü yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Düzenlemeyle birlikte karkas sığır alım işlemlerinde hesaplama ve ödemede herhangi bir fire kesintisi uygulanmaması amaçlanıyor.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

AĞIRLIK KAYBI YAŞANIYOR

Mevcut durumda sektörde pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı dikkate alınıyor, teslim edilen ürünlerde soğutma kaynaklı ağırlık kaybı varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden yeniden düşülüyor. Bu da ürünün ağırlığıyla ilgili tereddütlere ve mükerrer fire uygulamalarına yol açabiliyor.