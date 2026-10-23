Resmi Gazete'de yayımlandı. OGM müfettiş yardımcısı alacak

Orman Genel Müdürlüğü 12 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular, 26 Ekim-9 Kasım tarihlerinde e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapılabilecek. Elden, posta yoluyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde başvurular kabul edilmeyeceğin bildirildi.

SINAV BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SİTEDE PAYLAŞILACAK

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı bina, salon, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, OGM'nin internet adresinden (www.ogm.gov.tr) ve Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince (https://ais.gazi.edu.tr) duyurulacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 19 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar, OGM'nin internet sitesinden açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından her bir sınav grubu için ayrı ayrı, en yüksek puandan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.