Restoran ve kafelerde bu kurala dikkat! Şikayet edebilirsiniz
28.07.2026 10:02
Vatandaşlar, talep edilen bedelleri Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edebilir.
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip "Benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez." uyarısını yeniledi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
MASA, SERVİS VE KUVER ÜCRETİ ÖDERKEN DİKKAT!
Vatandaşların, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada, "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan infografiklerde de söz konusu uygulamaların detaylarına yer verildi.
“HEM QR KOD OLMALI HEM DE BASILI MENÜ”
Açıklamada, menülerin "yalnızca" karekod (QR kod) ile sunulamayacağına işaret edilen açıklamada, işletmelerin, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi.
"DARA FİYATLANDIRMAYA DAHİL EDİLMEZ"
Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar. Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir. Bakanlık olarak piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz.”
CEZASI VAR
Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilebiliyor.
Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla olduğu için devam ediyor.
ŞİKAYET YOLU AÇIK
Vatandaşlar; servis, kuver veya masa ücreti adı altında talep edilen bedelleri Alo 175 hattına ya da e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edebiliyor.