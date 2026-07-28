Restoran ve kafelerde bu kurala dikkat! Şikayet edebilirsiniz

“HEM QR KOD OLMALI HEM DE BASILI MENÜ”

Açıklamada, menülerin "yalnızca" karekod (QR kod) ile sunulamayacağına işaret edilen açıklamada, işletmelerin, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi.

"DARA FİYATLANDIRMAYA DAHİL EDİLMEZ"

Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar. Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir. Bakanlık olarak piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz.”

CEZASI VAR

Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilebiliyor.

Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla olduğu için devam ediyor.

ŞİKAYET YOLU AÇIK

Vatandaşlar; servis, kuver veya masa ücreti adı altında talep edilen bedelleri Alo 175 hattına ya da e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edebiliyor.