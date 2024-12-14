Restoranlarda harcama limiti yasal mı? Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, restoranlarda harcama limiti uygulamasına ilişkin harekete geçti.



Bazı restoran ve kafelerde bin 500 liralık minimum harcama limiti uygulandığı iddia edilmişti.



Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuka aykırı faaliyetleri titizlikle takip ettiklerini belirtti.



Uygulamaların hem tüketici haklarına gem de hukuki düzenlemelere aykırı olduğunu vurgulayan Gürcan, Bakanlık tarafından denetim sürecinin başlatıldığını ifade etti.



Gürcan, uygulamaların tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekti.



İhlallerin tespiti halinde işletmeler hakkında idari yaptırım ve cezai süreçlerin başlatılacağını bildiren Gürcan, "Bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir. Tüketicilerimizin haklarının korunması, Bakanlığımızın temel önceliklerinden biridir." şeklinde konuştu.