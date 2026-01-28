Restoranlarda servis ve masa gibi ek ücretler yasaklanıyor

Kuver ve servis ücreti isteyen işletmelere para cezası kesilecek.

Mevcut uygulamada işletmeler servis ücreti gibi ek kalemleri fiyat listelerinde açıkça belirterek ücret talep edilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulama tamamen yasaklanacak. Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek. Ticaret Bakanlığının bu konudaki yönetmelik çalışmasında sona gelindi.

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla olduğu için devam edecek.

DÜZENLEME YENİLENDİ

Bakanlık daha önce yaptığı düzenleme ile, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmişti.