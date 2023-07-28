Reuters anketi: TÜFE'nin temmuzda yüzde 9,1 artması bekleniyor

Dolardaki yükseliş ve vergi artışlarının ardından gözler temmuz ayı enflasyonuna çevrildi.



TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9,1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor.



Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6,4 ila yüzde 10,6 artış bandında yer alıyor.



Yıllık bazda enflasyon tahminleri yüzde 43,50 ila yüzde 49,40 arasında bulunuyor.



TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.



Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı.



Ekonomistler, yıl sonu TÜFE tahminlerini belirgin revize ederken vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle ağustosa da sarkan bir etki öngörüyor.

Vergi artışı ve zamların enflasyon etkisi ne kadar? Haberi Görüntüle MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ



Dün açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıkladı.



Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini iki ayda 900 baz puan arttırdı.



NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 artarken yıllık bazda yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı TÜFE verilerini 3 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklayacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı Haberi Görüntüle