Reuters: Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

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Reuters haber ajansının duyurduğuna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yarın İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.



Reuters'ın konuya yakın kaynaklar, Şimşek ve

Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını söyledi. Bir

kaynak ise "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar

yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak." diye konuştu.

Diğer taraftan, Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun

açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve

en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını

açıklamıştı.