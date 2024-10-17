Rezervler rekor seviyeye yaklaştı

Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor. Net rezervler art arda beşinci haftada artış kaydetti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artışla 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.



Toplam rezervler, 27 Eylül haftasında 157,39 milyar dolar ile rekor kırmıştı. Rezervlerki yükselişin 190 milyon doları altın rezervinin değerindeki artıştan 881 milyon doları brüt döviz rezervinden kaynaklandı.



TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise geçen hafta 2,22 milyar dolar ile artışını sürdürerek 58,31 milyar dolara yükseldi.



Net rezervler ise 56,1 milyar dolardan 58,3 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada swap hariç net rezervler, 34,6 milyar dolardan 37,2 milyar dolar seviyesine çıktı.

