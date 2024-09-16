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Rezervlerde 3 ayın en hızlı artışı bekleniyor

Merkez Bankası'nın net rezervlerinde 9 milyar dolar artış bekleniyor. Bankacılara göre bu rakam, son 3 ayın en büyük haftalık artışı olacak.

Rezervlerde 3 ayın en hızlı artışı bekleniyor
Bakan Şimşek, EBRD yönetimiyle görüştü

Bakan Şimşek, EBRD yönetimiyle görüştü

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() net rezervi, 9 milyar dolar ile son 3 ayın en büyük haftalık artışını geçen hafta kaydetti.

Toplam dört bankacının TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 13 Eylül ile biten hafta net rezerv yaklaşık 9 milyar dolar artışla yaklaşık 49 milyar dolara yükselecek.

Böylece net rezervler art arda üç haftada toplam 8 milyar dolar düşüş kaydettikten sonra geçen hafta tüm kayıplarını telafi etmiş de olacak.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre swap hariç net rezerv geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar, toplam rezerv ise yaklaşık 7 milyar dolar arttı.

Geçen haftaya ilişkin resmi veri perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

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