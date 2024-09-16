Rezervlerde 3 ayın en hızlı artışı bekleniyor

Merkez Bankası (TCMB) net rezervi, 9 milyar dolar ile son 3 ayın en büyük haftalık artışını geçen hafta kaydetti.



Toplam dört bankacının TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 13 Eylül ile biten hafta net rezerv yaklaşık 9 milyar dolar artışla yaklaşık 49 milyar dolara yükselecek.



Böylece net rezervler art arda üç haftada toplam 8 milyar dolar düşüş kaydettikten sonra geçen hafta tüm kayıplarını telafi etmiş de olacak.



Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre swap hariç net rezerv geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar, toplam rezerv ise yaklaşık 7 milyar dolar arttı.



Geçen haftaya ilişkin resmi veri perşembe günü 14.30'da açıklanacak.