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Rezervlerde sınırlı gerileme

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 153 milyon dolar geriledi. Toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolar olarak kaydedildi.

Rezervlerde sınırlı gerileme
Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

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