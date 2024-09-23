Rezervlerde yeni rekor bekleniyor

Merkez Bankası'nın rezervlerinin 20 Eylül ile sona eren haftada rekor kırması bekleniyor.



Bankacıların hesaplamalarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 20 Eylül haftasında yaklaşık 2,8 milyar dolar artış gösterdi.



Böylece toplam rezervler 153,5 milyar dolardan 156,4 milyar dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak.



Aynı haftada swap hariç net rezervlerin 2,6 milyar dolar artışla 29,1 milyar dolara yükseleceği tahmin edildi.



TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.