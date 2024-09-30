Rezervlerde yeni zirve bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 27 Eylül haftasında 1 milyar dolar artması bekleniyor.



Öncü verilerden yapılan hesaplamalara göre toplam rezervler 156,4 milyar dolardan 157,4 milyar dolara yükselecek. Bu rakam rezervlerde yeni zirveye işaret etti.



Merkez Bankası'nın resmi rezerv rakamları perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.

