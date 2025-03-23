Ripple (XRP) 2024’teki gibi yeniden yükselebilir mi?

Kripto para piyasaları 2025 yılına dalgalı bir başlangıç yaparken, Ripple (XRP) yatırımcılarının gözü yeniden yükseliş fırsatlarında. 2024 yılında %450 oranında değer kazanarak 3,15 dolara kadar çıkan XRP, 2025'te 3,34 dolarlık zirvesinden %30'dan fazla geriledi. Ancak analistler, düzenleyici netlik, artan kurumsal ilgi ve yeni pazar genişlemeleri gibi faktörlerin XRP için yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini öngörüyor.



XRP İÇİN TEMEL KATALİZÖRLER: YÜKSELİŞİ TETİKLEYEBİLECEK FAKTÖRLER



Ripple'ın yerel token’ı XRP, şu anda 2,23 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son dönemde 2 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulan kripto varlık, kritik eşikleri test ederken yatırımcılar uzun vadeli beklentiler konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.



Öne çıkan faktörlerden biri XRP vadeli işlem piyasasındaki açık faiz oranlarının %8 artış göstermesi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların XRP’ye yönelik ilgisinin arttığını ve yükseliş yönlü pozisyonların güçlendiğini gösteriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında devam eden dava süreci, token’ın fiyat hareketi üzerinde belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Hukuk uzmanı Fred Rispoli, SEC davasında bir çözüm bulunmasının XRP için büyük bir yükseliş momentumu yaratabileceğini belirtiyor.

DFSA ORTA DOĞU PAZARINA AÇILDI



Bunun yanında, Ripple'ın uluslararası genişleme hamleleri de XRP’nin benimsenmesini artırabilir. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyet gösterebilmek için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) lisans alarak Orta Doğu pazarına açıldı. Bölgedeki sınır ötesi ödeme hacmi 400 milyar doları aşarken, XRP'nin bu piyasada daha fazla kullanılması fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.



Spot XRP borsa yatırım fonu (ETF) ihtimali de yatırımcılar için kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Franklin Templeton, bir XRP ETF'si için başvuruda bulunurken, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock da XRP'ye yönelik kurumsal yatırım ürünleri üzerinde çalışıyor. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin piyasalara getirdiği sermaye akışları göz önüne alındığında, XRP için de benzer bir ürünün onaylanması token'ın benimsenmesini önemli ölçüde artırabilir.



Analistler, piyasa koşullarının XRP lehine gelişmesi durumunda fiyatın 27 dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor.