Ripple'dan açıklama: SEC davası düşürülecek

Garlinghouse, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu, beklediğimiz an geldi. SEC, temyiz başvurusunu geri çekecek, Ripple, kripto para ve her açıdan büyük bir zafer. Gelecek parlak. Haydi inşa edelim." ifadelerini kullandı.



Garlinghouse, 4 yıldan biraz daha uzun bir süre önce SEC'in Ripple'a karşı dava açtığını ve bu davanın nihayet sona erdiğini belirterek, Ripple'a karşı açılan davayı "kriptoya karşı başlatılan savaşın ilk büyük hamlesi" olarak nitelendirdi. Garlinghouse, "O zamanlar Ripple'ın yalnızca yasal olarak haklı olduğuna değil, aynı zamanda tarihin de doğru tarafında olduğumuzun kanıtlanacağına inanıyordum." değerlendirmesinde bulundu.



Garlinghouse, Gary Gensler'in başkan olduğu dönemde SEC'in Ripple'a karşı kullandığı aynı argümanlarla tüm sektöre karşı harekete geçtiğini belirterek, amaçlarının yatırımcıları korumaktan ziyade korkutmak olduğunu savundu. XRP'nin 15 milyar dolarlık kaybı olduğunu kaydeden Garlinghouse, SEC'yi "piyasa manipülatörü" olmakla suçladı.



Garlinghouse, "SEC adalet aramıyordu. Ne pahasına olursa olsun davayı kazanmaya çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.



SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı. Ripple, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için geliştirilen bir token olan XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu.



Temmuz 2023'te ise SEC'in kripto para birimi XRP için açtığı dava Ripple lehine sonuçlandı. New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına vardı. Torres, daha sonra SEC'in bu karara itiraz etme talebini reddetmişti.



SEC, geçen yıl bu kararı temyize götürmüştü.