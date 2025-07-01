Riskler azaldı, petrol geriliyor

Jeopolitik gerilimlerin azalması ve OPEC+'nın Ağustos ayında da üretimi artırmayı değerlendirdiği haberleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskı altında tutuyor.



Morgan Stanley'in Brent petrolünde fiyatın gelecek yılın başlarında 60 dolar/varil seviyelerine döneceği beklentileri de bu aşağı yönlü baskıda rol oynadı.



Bu sabah ICE'de vadeli Brent pektrol yüzde 0,45 düşüşle 66,44 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de yüzde 0,49 düşüşle 64,79 dolarda.



Analistler Brent petrolü için destek seviyesi olarak 66,48 doları gösteriyorlar ve buranın altında halinde 65,70 dolara doğru geri çekilme bekliyorlar.



Yukarıda direnç noktaları ise 66,94 ve 67,71 dolar.