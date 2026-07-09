Rolex almak isteyenler dikkat, fiyatları ucuzladı

Lüks saat koleksiyoncularını ilgilendiren ikinci el bir Rolex Daytona Oysterflex saat satın almak için uygun zaman oluştu. Özellikle de sarı altın bir model bulanlar kendini şanslı hissediyor.

Bloomberg Subdial Index'e göre, bu modelin fiyatı Nisan ayından bu yana yüzde 4 düştü. Bu düşüş, ABD ve İsrail'in İran 'a karşı savaş başlatmasıyla başlayan altın piyasasındaki gerilemeyi yansıtıyor.

Bloomberg 'ün haberine göre, işlem hacmine göre en çok alım satımı yapılan 50 saati takip eden endekste yer alan 13 altın kasalı modelin genel fiyatları Nisan ayından bu yana büyük ölçüde sabit kaldı. Bu durum, altın fiyatlarının yükseldiği 2025 yılında bu 13 saatin ortalama yüzde 9'a yakın bir artış kaydettiği döneme kıyasla keskin bir yavaşlamayı işaret ediyor.

Sektör danışmanlık firması LuxeConsult'un kurucusu Oliver Müller "Değerli metallerin maliyetinin son birkaç yılda olduğu kadar hızlı ve yüksek oranda artmasıyla birlikte, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar kesinlikle giderek artan bir sorun haline geliyor." dedi.

Müller, "Ayrıca, parçaların içini boşaltarak ihtiyaç duyulan önemli miktarda altından tasarruf etmeyi sağlayan yeni üretim süreçleri de mevcut" dedi.

Yine de, ikinci el piyasasının belirli kilit modellerin performansına bağlı olarak şekillenmeye devam ettiğinin yeni bir kanıtı olarak, endeks, en iyi 10 saatin değerinin (bunlardan beşi Rolex ve Patek Philippe'in altın modelleri) Nisan ayından bu yana yüzde 2'nin biraz üzerinde arttığını gösteriyor.

Bu da piyasayı yönlendiren şeyin altın fiyatının seyri değil, en çok rağbet gören parçalar olduğunu gösteriyor.

Saat alım satım platformu Subdial'ın veri sorumlusu Alexander Nussbacher, "Gerçek işçilik ve kaliteye sahip ikonik markalar ve tarihi modeller, öncülük eden unsurlardır." dedi.

Altın, Şubat ayında Ortadoğu çatışmasının başlamasından bu yana beşte birinden fazla değer kaybetti; kar alma dalgası üç yıllık yükseliş trendini sona erdirdi ve geçen ay metalin ayı piyasasına girmesine neden oldu.