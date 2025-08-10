Rolls Royce'tan 4.3 milyar sterlinlik anlaşma

PIC tarafından yapılan açıklamada, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce'un İngiltere'deki emeklilik fonunu 4.3 milyar poundluk (5.78 milyar dolar) bir anlaşmayla Pension Insurance Corporation'a (PIC) sattığı belirtildi.



Anlaşma, Rolls-Royce'un 36 bin kişinin emekli maaşını içeren çalışanlarına karşı ödenmemiş tüm yükümlülüklerini kapsayacak.



Rolls-Royce CFO'su Helen McCabe yaptığı açıklamada "Bu tüm paydaşlarımız için bir kazan-kazan" dedi ve bunun Rolls-Royce'u sadeleştirmeye yönelik bir adım olduğunu sözlerine ekledi.



Bu işlem, PIC'in Athora tarafından satın alındığını duyurmasının ardından gerçekleşti ve yasal onay bekleniyor. Anlaşma ilk olarak bu hafta başında Bloomberg News tarafından bildirilmişti.