Ronaldo medya patronu oluyor

Dünyanın ilk dolar milyarderi futbolcusu Cristiano Ronaldo , Brezilya'nın CazéTV kanalına bağlı uluslararası yayın kanalı LiveModeTV'de hisse satın alarak, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde dijital medyaya yönelik atılımını genişletti.

Ronaldo, Bloomberg News 'e gönderdiği e-posta açıklamasında, "Misyonumuz, sporu yepyeni ve ilham verici bir şekilde herkesin erişimine sunmaktır" dedi. Hedefin, "YouTube yayınları ve tüm sosyal medya platformlarında dağıtılan içerikler aracılığıyla" erişimi ve etkileşimi artırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

LiveModeTV, Brezilya'da influencer Casimiro Miguel tarafından kurulan ve hızla büyüyen CazéTV platformunun arkasındaki şirket olan LiveMode'un uluslararası kolu ve Brezilya dışına yayılma stratejisinin bir parçası. LiveModeTV, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ücretsiz, dijital öncelikli yayınını sağlamak amacıyla kısa süre önce Portekiz'de faaliyete geçti.

Portekizli olan Ronaldo, Brezilya dışında yeni kurulan dijital spor yayın şirketinde "önemli bir hisse" edinmek için ne kadar yatırım yapacağını açıklamadı.

SERVETİ 1.4 MİLYAR DOLAR

Ronaldo'nun net servetinin yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yayın platformları, büyüme için yeni yollar ararken spor alanında da portföylerini genişletiyorlar.

CazéTV ve LiveMode, çoğunlukla YouTube'da ücretsiz olarak premium spor içerikleri sunan ve abonelikler yerine reklam gelirlerine ve sponsorluklara dayanan yeni bir model tanıttı.

Brezilya'da CazéTV, 2025 yılında yalnızca YouTube'da 3,7 milyar izlenme sayısına ulaştı. LiveMode, kendi YouTube kanalına sahip olan ve 660 milyondan fazla takipçisiyle Instagram'da dünyanın en popüler kişisi olan Ronaldo ile ortaklık kurarak yurt dışında da büyümeyi umuyor.

GELİRİNİN ASIL KAYNAĞI YAPTIĞI İŞLER DEĞİL

Ronaldo, CR7 markası, otelleri, spor salonları ve bir medya grubu da dahil olmak üzere geniş bir iş portföyü oluşturmuş olsa da, bu girişimler onun asıl servet kaynağı değil. Servetinin büyük kısmı, Suudi Arabistan'ın en başarılı ve popüler futbol kulüplerinden biri olan Al-Nassr ile mevcut sözleşmesi de dahil olmak üzere kariyer kazançlarından kaynaklanıyor.

Aktif profesyonel futbolcular arasında en yaşlılarından biri olan Ronaldo, emekli olduktan sonra birkaç futbol kulübünün sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.