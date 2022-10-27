Rosneft: İngiliz BP hala hissedarımız

Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuştu.



Seçin, küresel enerji piyasasında tek bir pazarın bulunmadığını, geleneksel kuralların artık geçerli olmadığını ifade etti.

Enerji alanında son 10 yılda yaşanan dalgalanmalara ilişkin Seçin, "Enerji piyasasındaki mevcut yatırım eğilimleri devam ederse, 2022'de şahit olduğumuz enerji açığı 2030 itibarıyla 7 kat artacak. Bunun önüne geçebilmek için geleneksel enerji kaynaklarına yılda ortalama 100 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor" dedi.



Avrupa'nın metalürji, kimya, tarım ve kağıt gibi kilit sanayi alanlarında kriz yaşandığına işaret eden Seçin, şunları kaydetti:



"Avrupa'nın üretimindeki potansiyel azalmanın kimya endüstrisinde yüzde 20 ila 45, metalürjide ise yüzde 30 ila 60 aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa'da azotlu gübre üretimi için kapasitelerin yüzde 70'i durdurulurken, alüminyum üretimi yüzde 25 azaldı. Rusya'dan enerji arzının reddedilmesi, Avrupa'da GSYİH'in yüzde 6,5 ila yüzde 11,5'inin ve yaklaşık 16 milyon kişinin işinin kaybedilmesine neden olabilir."

"ABD KISITLAMALARDAN ETKİLENMİYOR"



Seçin, enerji kaynaklarına yönelik tavan fiyat uygulama girişimlerine tepki göstererek, "Bu fikir aslında ülkelerin kendi enerji kaynakları üzerindeki egemen haklarını yok etmeye yönelik. ABD elbette kısıtlamalardan etkilenmiyor. Ancak Avrupa'da bazı uzmanlar ve politikacılar, ABD'yi, kışkırttığı enerji krizinden ve müttefiklerinin sorunlarından çıkar sağlamakla suçluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



İngiliz enerji şirketi BP'nin, yapılan açıklamalara rağmen Rosneft'te hissedar olarak kaldığını belirten Seçin, şöyle konuştu:



"BP yönetim kurulunun 27 Şubat'ta Rosneft'te artık hissedar olarak yer almamama kararına ilişkin yaptığı açıklamaya rağmen, şirket bu kararını yerine getirmedi. Tüm söylemlere rağmen 'gölge' hissedar olmaya devam ediyor. Bu vesileyle BP'deki arkadaşlarımıza 2021'in ikinci yarısı için alacakları 700 milyon dolarlık temettülerin kendileri için açılan hesaplara aktarıldığını bildirmek isterim"



Seçin, BP'nin Rosneft hissedarlığının 10 milyar dolar yatırımla 37 milyar dolar değere ulaştığını ve bunun harika bir yatırım olduğunun altını çizdi.

