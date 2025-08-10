Ruanda'da enflasyon 3 ayın dibinde

Ruanda'nın genel enflasyonu Temmuz 2025'te beş ayın içinde ilk kez yüzde 7,2'ye geriledi. Bu oran, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan Haziran'daki yüzde 8,3'ten düştü. Bu aynı zamanda Nisan ayından bu yana en düşük enflasyon oranını işaret etti ve büyük ölçüde gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki keskin yavaşlamadan kaynaklandı.



Fiyatlar dört ayın en yavaş artışını gösterdi (Haziran'da yüzde 10,7'ye karşı yüzde 6,5), esas olarak sebze fiyatlarındaki düşüşten (yüzde -2,0'ye karşı yüzde 4,3) kaynaklandı. Enflasyon ayrıca konutta (yüzde 2,3'e karşı yüzde 2,6) ve giyim ve ayakkabıda (yüzde 6,2'ye karşı yüzde 6,6) da azaldı. Bu arada, enflasyon birkaç kategoride hızlandı: ulaşım (yüzde 5,6'ya karşı yüzde restoranlar ve oteller (yüzde 17,6'ya karşı yüzde 15,9), iletişim (yüzde 17,6'ya karşı yüzde 17,2) ve alkollü içecekler, tütün ve uyuşturucular (yüzde 11,0'a karşı yüzde 8,8). Aylık bazda tüketici fiyatları, Haziran ayında sabit kaldıktan sonra Temmuz ayında yüzde 0,6 düştü; bu, altı ay içindeki ilk aylık düşüş oldu.