Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı

Rusya’nın en büyük bankalarından VTB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle yuan cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.



Açıklamaya göre, 3 aylık yuan cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 8 faiz verilecek.



Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.



RUSYA'DA KAMBİYO KONTROLÜ



Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.



Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.



Banka, geçen ay da politika faizini yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye yükseltti.